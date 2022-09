iPhone 14, Apple produrrà il telefono in India

26 settembre 2022 a

La Apple ha annunciato di voler produrre il suo ultimo iPhone 14 in India. L'azienda ha spostato la produzione dalla Cina a causa delle tensioni geopolitiche e delle restrizioni pandemiche, che hanno interrotto le catene di approvvigionamento di molti settori. Apple ha presentato la sua ultima linea di iPhone all'inizio di questo mese. "La nuova linea di iPhone 14 introduce nuove tecnologie rivoluzionarie e importanti capacità in tema di sicurezza. Siamo entusiasti di produrre gli iPhone 14 in India", ha affermato Apple in una nota.

I nuovi devices dell'azienda di Cupertino avranno fotocamere migliorate, processori più veloci e batterie di maggiore durata, agli stessi prezzi dei modelli dell'anno scorso. L'annuncio della società californiana coincide con la spinta del primo ministro Narendra Modi alla produzione locale. L'India è il secondo mercato mondiale di smartphone dopo la Cina, ma le vendite di iPhone hanno faticato a conquistare una grossa fetta del mercato a causa dei loro prezzi elevati.

È probabile che Apple sposterà circa il 5% della sua produzione di iPhone 14 in India entro la fine di quest'anno, portandola al 25% entro il 2025, a quanto afferma un rapporto di Jp Morgan citato dall'agenzia di stampa Press Trust of India.

