Banca Mps, operazione per il raggruppamento delle azioni ordinarie

Dopo il comunicato stampa diffuso il 19 settembre, Banca Monte dei Paschi di Siena rende noto che - in esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei soci in data 15 settembre 2022 - si è proceduto al raggruppamento delle azioni ordinarie Bmps nel rapporto di una nuova azione ordinaria (codice ISIN IT0005508921) ogni 100 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005218752), previo annullamento di 87 azioni ordinarie per consentire la quadratura complessiva dell’operazione senza modifiche del capitale sociale (il “Raggruppamento”). Come preannunciato nel comunicato, comunica che il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena spa. rilevato sull’Euronext Milan nella giornata del 23 settembre 2022, per valorizzare le frazioni generate dall’applicazione del rapporto di Raggruppamento, è pari a 0,3038 euro.

Mps, capitale sociale da 9,1 a 4,9 miliardi. Il titolo cede il 6,48%

