Million Day in diretta oggi domenica 25 settembre. I numeri

Million Day non si ferma mai, nemmeno nel giorno in cui il popolo italiano sceglie il nuovo Parlamento. Estrazione in programma questa sera, domenica 25 settembre, alle ore 20.30. Come al solito vengono tirati a sorte cinque numeri e chi li indovina vince un milione di euro. Segue poi l'estrazione Extra, in questo caso la cinquina vale 100mila euro. Quaterna, terno e ambo vengono premiati con vincite minori. Questi i numeri che sono stati estratti nella giornata di oggi, domenica 25 settembre: 2- 6 - 24 - 27 - 30. Extra: 13 - 14 - 17 - 32 - 34.

