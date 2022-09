Million Day oggi giovedì 22 settembre: i numeri vincenti

22 settembre 2022 a

a

a

La caccia al milione torna puntuale anche oggi, giovedì 22 settembre. Alle 20,30, infatti, c'è l'estrazione del Million Day, il concorso gestito da Lottomatica che mette in palio la cifra a sei zeri. Per vincerla serve centrare la cinquina, mentre chi non ci riesce ma azzecca uno tra quaterna, terno e ambo si porta comunque a casa un bel gruzzoletto. E non finisce qui: giocando un euro in più si va a caccia dei cinque numeri dell'estrazione Extra, che mettono in palio 100mila euro. Insomma, tante possibilità di vincita per i giocatori. Il Corriere segue le estrazioni in diretta e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina. Oggi si festeggia con: in aggiornamento.

Risalgono i contagi, Cartabellotta chiede ai fragili la quarta dose. "Da scuola e mezzi pubblici aumento imprevedibile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.