Monte Paschi Siena, capitale sociale da 9,1 a 4,9 miliardi. Il titolo cede il 6,48%

Aldo Tani 20 settembre 2022 a

a

a

Per Banca Mps non cambiano strategie e obiettivi, le cifre sì. Quelle relative al capitale sociale, che vede una riduzione significativa: da 9,1 a 4,9 miliardi. Un passaggio atteso “a copertura della perdita complessiva alla data del 30 giugno 2022, assunta dall’assemblea straordinaria dei soci in data 15 settembre 2022”. I revisori dei conti avevano annunciato questa possibilità che adesso si è manifestata a causa di riconteggi e ricalcoli.

La Bce ha approvato l'aumento di capitale di Banca Mps



La variazione non impatta sul numero di azioni in circolazione, circa un miliardo. “Si precisa che la riduzione del capitale sociale non avrà alcun effetto sul patrimonio netto individuale e consolidato della Banca – si legge in una nota dell’istituto di credito - Il patrimonio netto individuale e consolidato al 30 giugno 2022, ante e post riduzione del capitale sociale, si manterranno pari rispettivamente a 5,0 miliardi di euro e a 5,8 miliardi di euro”.

Se da Rocca Salimbeni si ostenta sicurezza - le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio sono una riprova – la Borsa non sembra viaggiare sullo stesso binario. Ieri il titolo ha perso il 6,48% ed è stato scambiato a 33 centesimi per azione. Risultato che potrebbe non essere collegato strettamente a Montepaschi, quanto all’instabilità dovuta all’incertezza macro-economica e ai prossimi scenari politici, con le elezioni del 25 settembre alle porte. Tra l’altro, fatta eccezione per le uscite a distanza ravvicinata di Maurizio Leo (FdI), l’argomento viaggia a dir poco sotto traccia in questa campagna elettorale, nonostante il Tesoro sia il primo azionista della banca.

Ruocco: "Ora per Mps è fondamentale trovare l'investitore giusto. Chi ha fatto cadere Draghi ha colpito anche la banca"



Ministero che è stato chiamato in causa da Alessandro Licciardello, un piccolo investitore, di nuovo all’attacco sulla ricapitalizzazione. “A detta del dottor Luigi Lovaglio l’aumento è estremamente necessario per poter sostenere il costo dei 3.500 esodati. Ossia mantenere a casa 3.500 persone con lo stipendio all’80% - ha sottolineato l’azionista - Nulla da obiettare, però non possono essere sacrificati i piccoli azionisti. Perché se l’aumento sarà in stile Saipem, come sembra, i piccoli risparmiatori perderanno tutto”.

E ancora: “Ad oggi la banca ha bruciato quasi 30 miliardi di euro senza che ci sia un colpevole. Migliaia di piccoli risparmiatori hanno già perso tutto e con questo aumento di capitale si prospetta l’ennesimo disastro. Lo sappiamo perfettamente che investire in borsa è un rischio, ma quanto successo, e continua a succedere in Mps è una rarità e le anomalie continuano ad essere troppe”.

Da qui l’appello a un intervento esterno: “Bisogna assolutamente fermare questo disastro. Le autorità competenti, se la banca ha intenzione di andare a distruggere totalmente l’attuale capitalizzazione e gli attuali azionisti, devono intervenire in maniera seria e dura. Non è accettabile che le autorità competenti, e il ministero delle Finanze, avallino questi aumenti di capitale distruttivi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.