Million Day, i numeri di oggi lunedì 19 settembre: l'estrazione

Prima estrazione della settimana di Million Day, il gioco di Lottomatica che alle 20,30 di oggi - lunedì 19 settembre - mette in palio un milione di euro. Come fare per vincere? Occorre azzeccare i cinque numeri tirati a sorte: le probabilità di successo sono basse ma sono molti i giocatori che provano a cambiare la loro vita. Inoltre, giocando un euro in più si partecipa anche all'estrazione Extra, che vale 100mila euro. Anche qui, serve centrare la cinquina. I meno fortunati potranno comunque accontentarsi di cifre più basse, visto che vengono premiati, in entrambi i concorsi, anche la quaterna, il terno e l'ambo. Insomma, ce n'è per tutti. Ecco i numeri estratti a sorte oggi: in aggiornamento.

