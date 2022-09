Carburanti, prezzi in calo: quanto costano benzina, diesel, gpl e metano. Le cifre di oggi lunedì 19 settembre

19 settembre 2022 a

a

a

Tornano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa. In particolare, è la benzina a registrare un calo, con il prezzo self service sceso sotto 1,7 euro al litro, livello toccato l'ultima volta quasi un anno fa, nei primi giorni di ottobre 2021, anche se oggi è condizionato dallo sconto sull'accisa in vigore. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il gasolio si trova a 1,8 euro al litro. Q8 ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre quelli del gasolio. Per Tamoil ribasso di due centesimi al litro sulla benzina e di uno sul gasolio.

In Italia più di un milione di aziende a rischio per terremoti e alluvioni

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,694 euro/litro (-14 millesimi, compagnie 1,696, pompe bianche 1,689), diesel a 1,803 euro/litro (-16, compagnie 1,806, pompe bianche 1,797). Benzina servito a 1,838 euro/litro (-15, compagnie 1,881, pompe bianche 1,751), diesel a 1,945 euro/litro (-17, compagnie 1,989, pompe bianche 1,858). Gpl servito a 0,795 euro/litro (-1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,788), metano servito a 3,059 euro/kg (-9, compagnie 3,253, pompe bianche 2,902), Gnl 3,211 euro/kg (-22, compagnie 3,297 euro/kg, pompe bianche 3,147 euro/kg).

Coldiretti: "Addio a una bottiglia di olio su tre. Aziende a rischio, aumentano i prezzi per le famiglie"

Ma il Codacons continua a lanciare l'allarme: "Oggi un litro di gasolio costa in media il 19,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, quando il prezzo medio del diesel si attestava a 1,516 euro al litro – spiega il Codacons – quasi 30 centesimi di sovrapprezzo e nonostante il taglio delle accise disposto dal Governo. Questo significa che per un pieno di diesel si spendono oggi 14,65 euro in più rispetto allo scorso anno, con una maggiore spesa su base annua pari a +352 euro a famiglia. Senza il taglio delle accise i prezzi dei carburanti sarebbero ancora abbondantemente superiori ai 2 euro al litro, e proprio per questo riteniamo che sui prezzi di benzina e gasolio non sia stato fatto abbastanza, e che prorogare ogni 15 giorni gli interventi sulle accise non possa essere la soluzione al problema dei listini dei carburanti”, commenta il presidente Carlo Rienzi.

Decreto Aiut ter, bonus 150 euro fino a 20mila euro di reddito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.