Million Day, l'estrazione in diretta di oggi domenica 18 settembre: i numeri vincenti

Ultima estrazione della settimana di Million Day, che torna anche oggi domenica 18 settembre alle 20,30. Azzeccare tutti e cinque i numeri significa vincere un milione di euro. Premi minori per le altre combinazioni: quaterna, terno e ambo. Subito dopo viene effettuata la seconda estrazione, Extra. In quel caso le cinquine vengono premiate con 100mila euro. Ecco i numeri estratti oggi: in aggiornamento.

È morta l'ex parlamentare Graziella Pagano. Il messaggio postumo: "Ho combattuto la malattia fino alla fine"

