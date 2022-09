EuroJackpot oggi venerdì 16 settembre, i numeri vincenti

16 settembre 2022 a

Sedici milioni di euro. Tanto vale il 5+2 all'EuroJackpot nell'estrazione di oggi, venerdì 16 settembre. Il concorso, che tira a sorte i numeri alle 20, mette in palio un bottino consistente che cambierebbe la vita a tutti. Nell'estrazione di martedì, un giocatore ha sfiorato la vincita, centrando un 5+1 da più di 760 mila euro. E così anche oggi si replica e si va a caccia del bottino grosso. Il Corriere segue il concorso in diretta e poi aggiorna questa pagina con i numeri vincenti, che sono: in aggiornamento.

