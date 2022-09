SuperEnalotto e Lotto oggi, l'estrazione di giovedì 15 settembre

15 settembre 2022 a

Seconda estrazione della settimana per Lotto e SuperEnalotto. Alle 20 di oggi, giovedì 15 settembre, verranno tirati a sorte i numeri che potrebbero cambiare la vita a tutti i giocatori. Il SuperEnalotto mette in palio 271,5 milioni di euro, visto che il 6 non viene centrato da maggio 2021. Si tratta della cifra più alta della storia. Numeri da capogiro anche con il Lotto. Il Corriere segue le estrazioni e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

SUPERENALOTTO

76 72 42 27 59 34

Jolly 25

Superstar 35

LOTTO

Bari: 20 – 83 – 78 – 2 – 38

Cagliari: 51 – 74 – 21 – 25 – 38

Firenze: 13 – 59 – 32 – 46 – 90

Genova: 3 – 46 – 69 – 66 – 10

Milano: 24 – 86 – 68 – 2 – 17

Napoli: 83 – 31 – 7 – 56 – 15

Palermo: 72 – 86 – 5 – 42 – 14

Roma: 70 – 6 – 22 – 86 – 47

Torino: 4 – 56 – 41 – 69 – 20

Venezia: 41 – 42 – 75 – 61 – 69

Nazionale: 20 – 46 – 81 – 40 – 60

