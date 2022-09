Lotto e Superenalotto in diretta oggi martedì 13 settembre. Jackpot da oltre 270 milioni

13 settembre 2022 a

Superenalotto: il jackpot ormai è da capogiro. Ha raggiunto la pazzesca somma di 270,3 milioni di euro. Il sei manca dal 22 maggio 2021, quando fu centrato con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Da allora il montepremi continua a crescere di estrazione in estrazione. Anche nell'ultimo concorso nessuno ha azzeccato la giocata della vita. In 23 ci sono andati vicini, centrando il cinque e mettendosi in tasca 13.446 euro a testa. Da segnalare anche cinque 4 stella da 33.844 euro ciascuno. Oggi, martedì 13 settembre, il rito si ripete. Di seguito i numeri estratti, compresi quelli del Lotto che resta il gioco più amato dagli italiani.

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

5-9-16-20-23-69

Numero Jolly: 31

Numero Superstar: 46

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 9-21-14-34-76

Cagliari: 25-5-52-33-28

Firenze: 11-85-17-83-56

Genova: 19-22-45-90-75

Milano: 68-5-74-16-17

Napoli: 53-43-83-21-52

Palermo: 10-55-69-19-8

Roma: 24-18-26-45-51

Torino: 18-53-1-27-8

Venezia: 77-18-3-82-78

Nazionale: 47-54-76-51-26

