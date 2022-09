Million Day in diretta oggi martedì 13 settembre. Ecco i numeri

13 settembre 2022 a

Million Day: anche oggi, martedì 13 settembre, caccia al milione di euro. L'orario è sempre lo stesso, le 20.30; così come lo svolgimento del concorso. Lottomatica tira a sorte cinque numeri e chi indovina la cinquina vince un milione. Premi inferiori per chi azzecca quaterna, terno e ambo. Subito dopo avviene l'estrazione Extra, in questo caso la cinquina vale 100mila euro. Questi in numeri estratti oggi: 39-32-44-53-6 (numeri extra 27-7-1-31-34).

