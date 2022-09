Energia elettrica, l'Europa verso il taglio obbligatorio dei consumi. Gli Stati decideranno le fasce orarie

12 settembre 2022 a

Un piano europeo per limitare il consumo di energia. La Commissione europea potrebbe proporre un obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità durante le ore di picco. E' quanto emerge da una bozza di regolamento che hanno potuto consultare i giornalisti dell'Agenzia Ansa. La bozza propone anche un limite obbligatorio ai ricavi degli operatori che producono energia da rinnovabili, nucleare e lignite, cioè diverse dal gas. Sempre secondo la bozza del piano, il limite si applicherà ai ricavi per MegaWatt ora di elettricità prodotta. Le eccedenze di ricavi derivanti dall'applicazione dovranno essere "girate" ai cittadini e alle imprese e saranno i singoli Stati a decidere le misure distributive considerate più adatte. La bozza prevede anche l'obbligo di incentivare contratti di acquisto a lungo termine, che servono a iniettare liquidità nel mercato delle rinnovabili. L'Ansa spiega che gli Stati potranno anche condividere l'extragettito e estendere alle Pmi i prezzi regolati. Gli Stati, inoltre, saranno obbligati a introdurre un contributo di solidarietà eccezionale e temporaneo per l'industria fossile, "sulla base dell'utile imponibile realizzato nell'anno fiscale 2022" e solo in quell'anno.

