EuroJackpot, l'estrazione di oggi martedì 12 luglio: i numeri vincenti

EuroJackpot, caccia al 5+2. Anche nella giornata di oggi, martedì 12 luglio, il concorso europeo mette in palio vincite da sballo. La cifra più alta - 91 milioni di euro - si vince centrando i cinque numeri estratti più i due Euronumeri. Combinazione solo sfiorata nel concorso di venerdì 8 luglio: in cinque, infatti, sono arrivati al 5+1, portandosi a casa 464.190,60 euro. Cifra che cambia comunque la vita e che accontenterebbe milioni di giocatori. In totale, l'ultima estrazione ha assegnato quasi 15 milioni di euro, per un totale di 863.718 premi. Vedremo se oggi, alle 20, ci sarà qualcuno che si porterà a casa il bottino pieno. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina (in aggiornamento).

