Million day diretta oggi martedì 12 luglio: i numeri che valgono un milione

12 luglio 2022 a

a

a

Million day: un milione di euro per chi azzecca la cinquina. Accade ogni giorno ed è così anche oggi, martedì 12 luglio. Occorre indovinare tutti e cinque i numeri che vengono estratti da Lottomatica per vedere lievitare il proprio conto corrente. Soldi anche a chi azzecca quaterna, terno e ambo, ma ovviamente premi minori: mille, cinquanta e due euro. Anche oggi il Corriere segue il concorso in diretta. Questa la combinazione estratta: (in aggiornamento).

Aumentano le vendite al dettaglio: +7% rispetto al 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.