Million Day diretta oggi lunedì 11 luglio: la combinazione vincente

11 luglio 2022 a

a

a

Million Day: come tutte le sere, anche oggi, lunedì 11 luglio, alle ore 20.30 estrazione del concorso a premi gestito da Lottomatica. Vengono tirati a sorte cinque numeri e chi li azzecca tutti vince la bellezza di un milione di euro. Le quaterne vengono pagate con mille, il terno con cinquanta e l'ambo con due. Immediatamente l'estrazione Extra. In questo caso la cinquina vale 100mila euro. Il Corriere segue in diretta l'estrazione e pubblica in tempo reale i numeri vincenti. Queste le combinazioni di oggi, lunedì 11 luglio: (in aggiornamento).

Elon Musk ritira l'offerta per l'acquisto di Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.