Million Day oggi domenica 10 luglio, i numeri vincenti: l'estrazione in diretta

Ultimo appuntamento della settimana con Million Day e ultima caccia al milione per tantissimi giocatori oggi, domenica 10 luglio. Alle 20,30 il concorso gestito da Lottomatica proverà a rendere felici i fedeli giocatori. Come fare per portarsi a casa il bottino pieno? Sulla carta è facile, basta centrare la cinquina vincente, ma le probabilità di riuscirci sono poche. Premi anche per quaterna, terno e ambo, oltre all'estrazione Extra che mette in palio 100mila euro (si può giocare con un euro in più). Le due estrazioni vengono seguite in diretta dal i che poi aggiorna questa pagina con i numeri vincenti. Ecco le combinazioni di oggi: in aggiornamento.

