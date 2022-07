SuperEnalotto e Lotto, i numeri vincenti di oggi sabato 9 luglio. L'estrazione in diretta

09 luglio 2022 a

Non arriva il 6 al SuperEenalotto e allora il jackpot continua a salire, toccando quota 235.200.000 euro. Una cifra da capogiro, la più alta della storia, che verrà messa in palio questa sera nell'estrazione di sabato 9 luglio. Tantissimi i giocatori che sfideranno la dea bendata, chissà che non possa essere l'occasione giusta per incassare il bottino pieno. Intanto però le categorie di vincita minori elargiscono premi ad ogni estrazione. Il concorso di giovedì 7 luglio ha premiato otto giocatori che, grazie a un punto 5, hanno vinto ben 28.361,85 euro ciascuno. Ma ad illuminare l'ultima notte del SuperEnalotto sono arrivate le stelle della categoria SuperStar, che hanno premiato 5 giocatori vincitori di oltre 34 mila euro coi 4 Stella.

Stasera inoltre sarà anche tempo di Lotto, con premi ovviamente minori rispetto all'altro concorso di Lottomatica ma comunque allettanti. Entrambe le estrazioni vanno in scena a partire dalle 20 e vengono seguite in diretta dal Corriere, che poi pubblica le combinazioni fortunate su questa pagina.

SUPERENALOTTO

LOTTO

