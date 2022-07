Million Day, l'estrazione in diretta di oggi sabato 9 luglio: i numeri vincenti

09 luglio 2022 a

a

a

Sesta e penultima estrazione della settimana di Million Day. Nel giorno in cui l'Italia vinse il mondiale nel 2006, chissà che anche oggi sabato 9 luglio qualche fortunato giocatore non possa centrare la cinquina vincente che vale un milione di euro. L'estrazione va in scena alle 20,30 e premia, oltre che la cinquina, anche quaterna, terno e ambo, seppur con premi minori. L'estrazione Extra invece, a cui si può partecipare giocando un euro in più, mette in palio 100mila euro. Il Corriere segue le due estrazioni in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina (in aggiornamento).

Manifestanti assaltano il palazzo del presidente Rajapaksa | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.