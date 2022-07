Million Day, oggi venerdì 8 luglio: l'estrazione in diretta dei numeri vincenti

08 luglio 2022 a

a

a

Quinto appuntamento della settimana con Million Day che torna puntuale anche oggi, venerdì 8 luglio. Alle 20,30 arriva l'estrazione dei cinque numeri che valgono un milione di euro, cifra significativa che permetterebbe di cambiare la vita al fortunato vincitore. In molti ci provano, in pochi ci riescono. Più facile centrare una tra quaterna, terno e ambo, che valgono rispettivamente mille, cinquanta e due euro. Premio anche per chi becca i cinque numeri dell'estrazione Extra, che vale 100mila euro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina: in aggiornamento.

Affonda peschereccio partito da Taranto, salvato l'equipaggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.