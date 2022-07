Eurojackpot, l'estrazione in diretta di oggi venerdì 8 luglio. I numeri vincenti

08 luglio 2022 a

Seconda estrazione settimanale di Eurojackpot oggi, venerdì 8 luglio. Torna dunque l'appuntamento con il concorso continentale, che nella giornata odierna mette in palio ben 82 milioni di euro. Per vincere la cifra che farebbe cambiare la vita al fortunato giocatore occorre centrare il 5+2. Ovviamente, premi anche per le altre combinazioni: nel concorso di martedì 5 luglio sono stati vinti, in totale, 7.337.090 milioni di euro, con sette punti 5+1 da 164.290,40 euro. Il Corriere segue in diretta l'estrazione delle 20 e pubblica i numeri vincenti su questa pagina: in aggiornamento.

