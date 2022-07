Lotto e Superenalotto in diretta, oggi martedì 5 luglio. Jackpot da capogiro

05 luglio 2022 a

Il jackpot è letteralmente pazzesco: 233 milioni e 200 mila euro. Inizia una nuova settimana per le estrazioni del Superenalotto. Il sei manca ormai da oltre un anno, l'ultimo in ordine di tempo fu azzeccato a Montappone, in provincia di Fermo. Era il 22 maggio 2021 e il vincitore si mise in tasca la bellezza di 156 milioni di euro. Ora ce ne sono in palio molti di più, ma per farli finire nei propri conti occorre centrare il sei. Nell'ultima estrazione non c'è riuscito alcuno. E' stato centrato un 5 stella da 487.382 euro a Sarno, in provincia di Salermo. Inoltre quattordici cinque da 19.495 ciascuno. Oggi nuovo assalto al jackpot. Di seguito i numeri vincenti e quelli del Lotto.

SUPERENALOTTO I numeri vincenti del concorso del 5 luglio

(In aggiornamento)

Jolly

Superstar

LOTTO I numeri vincenti del concorso del Lotto del 5 luglio

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

