Eurojackpot in diretta oggi martedì 5 luglio. I numeri del super concorso

Oggi martedì 5 luglio, riprende la corsa alla maxi vincita di EuroJackpot, il concorso europeo che mette in palio milioni e milioni di euro. Occorre indovinare tutti i sette numeri che vengono estratti e centrare quindi il 5 + 2. Venerdì scorso non ci è riuscito alcuno e quindi il jackpot sale a 72 milioni di euro. Nell'ultima estrazione, sono stati però azzeccati quattro 5 + 1. I fortunati giocatori hanno portato a casa mezzo milione di euro, per l'esattezza 501.827. Le vincite sono state registrate in Finlandia (3) e Svezia. Oggi nuovo assalto al 5 + 2. Questa la combinazione vincente (in aggiornamento).

