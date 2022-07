Million Day diretta martedì 5 luglio: i numeri che valgono un milione

05 luglio 2022 a

a

a

Million Day non manca mai. L'estrazione dell'amato concorso gestito da Lottomatica, è in programma anche oggi, martedì 5 luglio. Alle ore 20.30 vengono tirati a sorte cinque numeri. Chi azzecca la cinquina si mette in tasca la bellezza di un milione di euro. Premi minori per quaterna, terno e ambo, rispettivamente mille, cinquanta e due euro. Ma non finisce qui. Subito dopo vengono estratti i numeri della combinazione Extra. In questo caso il premio maggiore è di centomila euro. Il Corriere segue le estrazioni in diretta. Questi i numeri di oggi: (in aggiornamento).

