Bonus 200 euro in due tranche: chi lo prenderà a luglio e chi invece in autunno

Conto alla rovescia per l'erogazione del bonus 200 euro. Almeno per alcune categorie di lavoratori. L’Inps, infatti, con la circolare numero 73 del 24 giugno 2022 (a questo link il testo integrale), ha stabilito alcune novità. Nella busta paga di luglio lo riceveranno in modo automatico dipendenti pubblici (i privati, invece, dovranno compilare e consegnare al proprio datore di lavoro un’autodichiarazione), pensionati e nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza.

I lavoratori domestici sono invece chiamati a presentare domanda entro il 30 settembre, mentre titolari di Naspi, Dis-Coll, beneficiari di disoccupazione agricola, ex indennità Covid 2021 (quindi ad esempio i lavoratori dello spettacolo) e altre categorie come collaboratori e stagionali, hanno tempo fino al 31 ottobre. Per queste categorie l’Inps ha già aperto sul proprio sito il servizio online per raccogliere le domande.

Per inoltrare la domanda per il bonus 200 euro, basterà entrare sul sito dell’Inps e dall’homepage cliccare su “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta entrati si dovrà selezionare la categoria di appartenenza e, da lì, sarà possibile anche controllare lo stato dei pagamenti. In alternativa, è possibile chiamare (a pagamento) il Contact center multicanale al numero verde 803.164 da rete fissa o 06.164.164 oppure recarsi agli istituti di patronato.

