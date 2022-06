Million Day, l'estrazione in diretta di oggi martedì 28 giugno: i numeri vincenti

28 giugno 2022 a

Million Day, estrazione anche oggi martedì 28 giugno. Alle ore 20.30 Lottomatica tira a sorte i numeri del concorso che assegna un milione di euro a chi azzecca la cinquina. Non è facile, visto l'altissimo numero delle combinazioni possibili, ma i giocatori non si arrendono mai. Alle quaterne vengono assegnati mille euro, cinquanta a chi indovina il terno e due a chi fa ambo. L'estrazione Extra, invece, premia con 100mila euro gli autori della cinquina. Il Corriere segue quotidianamente in diretta l'estrazione. Questi i numeri estratti a sorte oggi, martedì 28 giugno: (in aggiornamento).

Nicolas Vaporidis vince il reality Isola dei Famosi. Battuti Luca Daffrè e Carmen Di Pietro

