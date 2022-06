Lavoro, Gi Group assume cinquanta persone tra Centro Italia e Area Adriatica

27 giugno 2022 a

a

a

Lavoro. Nuove offerte da parte di Gi Group. Oggi, spiega una nota, i candidati prima di inviare il cv scorrono il doppio delle offerte di lavoro rispetto al 2019 e i costi per le aziende necessari per ottenere una candidatura sono aumentati di oltre il 50% rispetto all’anno scorso. Sintomi del dinamismo che contraddistingue il mercato del lavoro in Italia e dell’aumentata competitività tra aziende: i rifiuti dopo l’accettazione di un’offerta di lavoro sono passati da 1 su 10 a 4 su 10 e le contro-offerte delle aziende sono passate da 3 su 10 a 6 su 10. La colpa? Sicuramente di un elevato candidate shortage che sta appunto mettendo a dura prova la capacità delle aziende di attrarre e trattenere i talenti. A questo si aggiungono anche le mutate priorità dei candidati: se nel 2020 il principale driver per cambiare lavoro erano questioni economiche e retributive, oggi queste sono scese al terzo posto e al primo troviamo il bilanciamento tra vita professionale e famigliare. Tutto ciò delinea un mercato del lavoro fortemente candidate-driven, dove diventano fondamentali competenze come saper interpretare e rispondere a esigenze sempre più sfidanti, aiutando e orientando i candidati a scegliere e supportando le aziende a dotarsi dei migliori talenti. Sono proprio queste skill che Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, ricerca 50 figure al fine di inserirle in organico, a seguito anche di una crescita: +29% della domanda a oggi rispetto al 2021 nell’area del Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata dove è presente con 23 filiali.

Coldiretti: "2.6 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare"

Delle oltre 300 posizioni aperte in tutta Italia, sono circa 50 quelle ricercate nelle Regioni centro-adriatiche: responsabili Ricerca & Selezione, Technical Consultant, Sales Account e Responsabili Amministrativi. I requisiti? Essere creativi e flessibili, possedere un approccio consulenziale e orientato agli obiettivi, oltre ad avere capacità organizzativa e di team building. Richiesta possibile laurea in economia o materie umanistiche e conoscenza della lingua inglese. “In un periodo come questo dove il mercato del lavoro è estremamente sfidante e dove le aziende faticano a trovare risorse di valore, il ruolo delle agenzie per il lavoro come Gi Group è fondamentale – commenta Antonio De Ascanis, regional business director di Gi Group – Entrare in Gi Group significa avere la possibilità di essere dei veri e propri “Lifechanger” e fare la differenza nella vita delle persone con il proprio lavoro. E significa farlo in una realtà solida, con prospettive di crescita anche internazionali e con piani di formazione personalizzati”.

Firmato il nuovo contratto dei lavoratori della sanità. Aumento di stipendio per 545mila. Agli infermieri tra i 146 e i 170 euro in più al mese

I candidati verranno assunti direttamente in Gi Group, società di Gi Group Holding, la multinazionale italiana specializzata nelle risorse umane presente in 29 Paesi che ha chiuso il 2021 con un fatturato di 3,3 miliardi di euro. Un’organizzazione giovane - età media 35 anni - e molto diversity oriented – oltre il 70% di occupazione femminile - molto attenta alla diffusione e condivisione dei propri valori e al coinvolgimento delle risorse. Secondo l'ultima Global HR survey interna, infatti, le persone di Gi Group presentano un elevato livello di engagement (77%), di trust nei valori e nella cultura (86%) e di fiducia nei colleghi (89%). Tutte le posizioni a cui è possibile candidarsi sono disponibili sul sito www.gigroup.it.

Bonus 200 euro, non più automatico ma serve una dichiarazione per fare domanda | Scarica il facsimile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.