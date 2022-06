EuroJackpot oggi venerdì 24 giugno, i numeri vincenti: l'estrazione in diretta

24 giugno 2022 a

Seconda estrazione della settimana di EuroJackpot oggi, venerdì 24 giugno. Dalle 20, spazio al concorso europeo che mette in palio la bellezza di 50 milioni di euro. Nell'ultima estrazione di martedì 21 giugno, la dea bendata ha baciato nuovamente la Germania, dove un fortunato giocatore ha centrato il 5+1 vincendo 901.658,70 euro. Chissà se questa sera qualcuno riuscirà a emularlo o addirittura fare di meglio, centrando un 5+2 che cambierebbe la vita. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica la combinazione fortunata su questa pagina. I numeri vincenti sono i seguenti: in aggiornamento.

