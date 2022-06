Million Day oggi venerdì 24 giugno, i numeri vincenti: l'estrazione in diretta

24 giugno 2022 a

Quinto appuntamento della settimana con Million Day oggi, venerdì 24 giugno. Il concorso a cura di Lottomatica infatti va in scena tutti i giorni e anche oggi non fa eccezione. Alle 20,30 doppia estrazione - quella tradizionale e quella Extra che mette in palio 100mila euro - con milioni di italiani che tenteranno la fortuna. L'estrazione tradizionale, infatti, mette in palio un milione di euro. Premi minori per le altre combinazioni vincenti: la quaterna vale mille euro, cinquanta il terno e due l'ambo. Il Corriere tutti i giorni segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina. Le cinquine fortunate di oggi sono le seguenti: in aggiornamento.

