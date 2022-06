Million day in diretta, oggi mercoledì 22 giugno. Ecco la cinquina da un milione

22 giugno 2022 a

a

a

Anche oggi, mercoledì 22 giugno, come tutti i giorni, l'estrazione di Million Day. Alle 20,30 Lottomatica, la società che gestisce il concorso, estrarrà i numeri. Per vincere il milione in palio occorre azzeccarli tutti, centrare cioè la cinquina. La quaterna viene pagata mille euro, cinquanta il terno e soltanto due l'ambo. Immediatamente dopo vengono estratti i cinque numeri Extra, in questo caso la cinquina vale 100mila euro. I numeri tirati a sorte oggi: (in aggiornamento). Extra: (in aggiornamento)

Andrea Delogu, per i suoi 40 anni si regala il primo scatto social con il fidanzato Luigi Bruno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.