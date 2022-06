Eurojackpot, diretta oggi martedì 21 giugno. I numeri vincenti che valgono 41 milioni

21 giugno 2022 a

a

a

Prima estrazione della settimana di EuroJackpot oggi, martedì 21 giugno, dopo la fortunata combinazione di venerdì 17. In quattro, infatti, hanno centrato il punto ‘5+1’ che prevede la combinazione di cinque numeri più un Euronumero. Quanto hanno vinto? Per loro un premio di 427.435,20 euro ciascuno, una cifra che cambia irrimediabilmente la vita dei vincitori. Le giocate sono state realizzate in Norvegia (2), Finlandia (1) e Repubblica Ceca (1). Ma non finisce qui: sono cinque i fortunati che hanno centrato la combinazione ‘5’. Ad ognuno di loro vanno 192.842,80 euro, vinti tra Germania (3), Finlandia (1) e Norvegia (1). Per quanto riguarda la combinazione di oggi, che vale 41 milioni di euro, il Corriere segue in diretta l'estrazione dalle 20 e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina: in aggiornamento.

Morto operaio al lavoro sulla linea ferroviaria in località Ponticelli: è stato travolto dal treno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.