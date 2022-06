EuroJackpot oggi venerdì 17 giugno, i numeri vincenti: l'estrazione in diretta

17 giugno 2022 a

Trentaseiesimo concorso di EuroJackpot oggi, venerdì 17 giugno. Alle 20 appuntamento con il gioco continentale che mette in palio, nell'estrazione odierna, 37 milioni di euro. Nel corso dell'ultimo appuntamento, martedì 14 giugno, nessuno è riuscito a imitare la vincita milionaria del fortunato giocatore tedesco che il 27 maggio 2022 ha portato a casa il premio di prima categoria. Ad andarci vicino, comunque, è stata sempre la Germania che ha sfiorato per un pelo il premio di prima categoria, portando a casa un punto ‘5+1’ dal valore di 828.150,10 euro. Per trovare il punto ‘5’ bisogna scendere più a sud, nella caliente penisola iberica. È stata registrata in Spagna, infatti, la vincita di 467.038,10 euro. Il Corriere segue il concorso in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina. I numeri di oggi sono i seguenti: in aggiornamento.

