Ryanair, i sindacati annunciano un nuovo sciopero: il 25 giugno il personale si ferma per 24 ore

"Sabato 25 giugno nuovo sciopero, questa volta di 24 ore, di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink". A proclamare la protesta Filt Cgil e Uiltrasporti "visto, dopo lo sciopero dello scorso 8 giugno, il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". "La protesta del 25 giugno - informano le due organizzazioni sindacali - rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo. I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink sciopereranno per chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese.

Negli stessi giorni dello sciopero indetto nel nostro Paese, si asterranno dal lavoro anche i piloti e gli assistenti di volo basati in Spagna, Portogallo, Francia e Belgio. Pertanto si prospettano probabili disagi sui collegamenti operati dal Gruppo Ryanair, soprattutto verso i Paesi che sciopereranno".

La scorsa volta fu "altissima l'adesione di piloti e assistenti di volo, con punte fino al 90% allo sciopero nazionale, indetto oggi, dei lavoratori di Ryanair. I numerosi voli cancellati (oltre 30 solo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio) e la grande partecipazione registrata oggi sono la dimostrazione del grande disagio che vivono quotidianamente le lavoratrici e i lavoratori di questa compagnia". Secondo le due organizzazioni sindacali: "Turni fino a 14 ore senza fornire acqua e cibo a piloti ed assistenti di volo, mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale visti i volumi di traffico, arbitrarie decurtazioni in busta paga, mancato pagamento delle giornate di malattia, rifiuto di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva sono le motivazioni che ci hanno spinto a proclamare questo giorno di protesta".

