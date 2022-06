Eurojackpot, i numeri vincenti di oggi venerdì 10 giugno: l'estrazione in diretta

10 giugno 2022 a

Niente bottino pieno nella seconda estrazione EuroJackpot del mese di giugno, andata in scena martedì 7. Così aumenta il montepremi per l'estrazione di oggi, venerdì 10: il 5+2 infatti vale 26 milioni. Due invece i fortunati che, in giro per l’Europa, hanno centrato cinque numeri tra quelli estratti più un Euronumero, aggiudicandosi il ricco premio di 370.081 euro ciascuno. Le schedine che hanno spalancato le porte dei sogni ai due giocatori sono state giocate in Germania e in Danimarca. Serata di festeggiamenti anche per i tanti altri vincitori della lotteria. Staranno brindando alla vittoria anche i diciotto giocatori che hanno centrato il punto 4+2, aggiudicandosi un premio di 3.825,10 euro. Il Corriere segue l'estrazione delle 20 in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina: in aggiornamento.

