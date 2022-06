Superenalotto e Lotto, i numeri di oggi giovedì 9 giugno. L'estrazione in diretta: ecco la combinazione vincente che vale il jackpot dei record

09 giugno 2022 a

Terza estrazione della settimana oggi - giovedì 9 giugno - del Superenalotto (la prima, lunedì, è stata il recupero di quella di sabato scorso), mentre classico secondo appuntamento con il Lotto. Martedì, nessun 6 è stato centrato, e il Jackpot vola a 218 milioni di euro. Nel concorso di martedì 7 giugno sono invece tre i punti 5 centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 64.092,47 euro a testa. Le tre vincite sono state effettuate a Gravellona Toce (VB) presso la Tabaccheria Ramoni di corso Milano 76, a Mede (PV) presso la Tabaccheria di De Cecchi Fabio in via S. Pellico 33 e a Riva del Garda presso il punto vendita Villa Angelica in via S. Giacomo 48. Da segnalare anche tre 4 stella da 23.916 euro ciascuno. L’ultimo 6 da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Il Corriere segue le due estrazioni di oggi e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina: in aggiornamento.

