Superenalotto diretta oggi lunedì 6 giugno. Jackpot da sogno: oltre 215 milioni

Oggi, lunedì 6 giugno, inconsueta estrazione del Superenalotto. Quella di giovedì 2 giugno, infatti, era stata posticipata al sabato a causa della Festa della Repubblica. Oggi viene quindi recuperata proprio quella di sabato. Il jackpot continua a salire. E' arrivato all'incredibile somma di 215.2 milioni di euro. Sabato 4 giugno sono stati centrati sette cinque e i fortunati vincitori si sono messi in tasca 43.807 euro ciascuno. Da segnalare anche quattro "4 stella" da 38.133 euro. Il sei manca da oltre un anno, dal 22 maggio 2021 quando un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo, vinse 156 milioni. Questi i numeri vincenti di oggi, lunedì 6 giugno 2022 (in aggiornamento).

