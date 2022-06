Million Day, l'estrazione di oggi domenica 5 giugno: i numeri vincenti

05 giugno 2022 a

a

a

Ultima estrazione della settimana di Million Day oggi domenica 5 giugno. Alle 20,30 consueto appuntamento con il concorso gestito da Lottomatica e che mette in palio un milione di euro per coloro che riescono a centrare la cinquina vincente. Probabilità molto basse ma tanti giocatori sfidano la dea bendata per provare a cambiare la loro vita. Premi anche per quaterna, terno e ambo, mentre l'estrazione Extra mette in palio 100mila euro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina: in aggiornamento

