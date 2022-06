Superenalotto e Lotto, oggi sabato 4 giugno: l'estrazione in diretta. I numeri vincenti per un jackpot da record

04 giugno 2022 a

a

a

Il jackpot del SuperEnalotto sale sempre di più: 214,5 milioni di euro, tanto vale il 6 dell'estrazione odierna, sabato 4 giugno, la seconda della settimana visto che giovedì 2 giugno era stata posticipata per via della Festa della Repubblica. Nel concorso di martedì 31 maggio, invece, sono stati centrati sette punti 5 da 33.491 euro ciascuno. Da segnalare anche due 4 stella da 41.471 euro ciascuno. L’ultimo 6 da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), ormai più di un anno fa. Le probabilità che si avvicini il giorno tanto atteso quindi salgono sempre di più. Per quanto riguarda il Lotto, dopo l'estrazione di ieri venerdì 3 giugno - anche questa posticipata per la Festa della Repubblica - ecco il terzo concorso settimanale. Il Corriere segue le due estrazioni in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

Million Day, l'estrazione in diretta: i numeri vincenti

SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

Numero Jolly

Numero SuperStar

LOTTO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

