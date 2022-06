Million Day, i numeri vincenti di oggi sabato 4 giugno: l'estrazione in diretta

04 giugno 2022 a

Penultimo appuntamento della settimana con Million Day oggi, sabato 4 giugno. Alle 20,30 va in scena l'estrazione del concorso gestito da Lottomatica e che premia con un milione di euro il fortunato vincitore. Per portarseli a casa serve centrare la cinquina, ma premi ci sono anche per quaterna, terno e ambo, seppur inferiori. Con un euro in più, inoltre, si gioca anche per l'estrazione Extra che mette in palio 100mila euro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina. La combinazione fortunata è la seguente: in aggiornamento.

