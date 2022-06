Eurojackpot, diretta venerdì 3 giugno: i numeri vincenti

03 giugno 2022 a

Come tutti i venerdì, anche oggi 3 giugno, caccia alla vincita super milionaria del concorso EuroJackpot. Occorre centrare il 5 + 2 per vincere il montepremi che è salito ulteriormente, fino a 17 milioni di euro. Nell'estrazione di martedì scorso, 31 maggio, non è stato registrato alcun 5 + 2. Hanno festeggiato invece due giocatori che hanno centrato il 5 + 1, portando a casa ben 376.951,90. Le vincite sono state realizzate in Germania e in Danimarca. Per vincere il jackpot occorre azzeccare la cinquina e i due euronumeri, centrare quindi il 5 + 2. Vediamo i numeri tirati a sorte oggi, venerdì 3 giugno (in aggiornamento).

