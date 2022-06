Lotto oggi venerdì 3 giugno: estrazione straordinaria. Domani Superenalotto

03 giugno 2022 a

Lotto, estrazione questa sera, venerdì 3 giugno, a partire dalle ore 20. Solitamente il venerdì non è giorno di estrazioni. I numeri vengono tirati a sorte il martedì, il giovedì e il sabato. La giornata di ieri, però, era il 2 giugno, Festa della Repubblica, quindi anche i numeri del Lotto si sono concessi un giorno di riposo. L'estrazione viene recuperata questa sera, come sempre alle ore 20. Il Corriere la segue in diretta. Non è stata effettuata nemmeno l'estrazione del Superenalotto, in questo caso il concorso slitta a domani, sabato 4 giugno, e il concorso che era regolarmente in programma viene posticipato a lunedì 6 giugno. Di seguito i numeri del concorso del Lotto tirati a sorte oggi, venerdì 3 giugno. (In aggiornamento).

I NUMERI DEL LOTTO

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

