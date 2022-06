Ciliegie, prezzi alle stelle. Ecco chi e cosa condizionano il mercato italiano

02 giugno 2022 a

a

a

Il caro prezzi non risparmia la frutta e la verdura. Nell'inizio anticipato dell'estate 2022, è proprio il costo della frutta a superare ogni previsione. A Milano le ciliegie arrivano a costare addirittura dieci volte di più rispetto a quanto vengono pagate al produttore. Un chilo sui banchi può arrivare a toccare i 18 euro, contro l'1.80 con cui vengono acquistate. Ma non solo le ciliegie, il melone spesso arriva a sfiorare i dieci euro al chilo in diverse zone del Paese e anche l'anguria viene venduta a prezzi esagerati, fino ad avvicinarsi ai 5 euro al chilo. Prezzi mai toccati in passato dalla frutta nel nostro Paese.

Stangata sugli alimentari. Coldiretti: "Aumenti del +14%"

Le cause ormai sono chiare. Gli aumenti della benzina e dell'energia elettrica vengono ovviamente scaricati sul prodotto finale, così come quelli delle materie necessarie per la coltivazione. Il produttore Francesco Rella ha spiegato al Corriere della Sera che "la situazione ormai è drammatica". E considerato l'andamento del mercato, molti commercianti "stanno acquistando dall’estero, a discapito delle ciliegie di produzione italiana". Accade anche per altri tipi di frutta: per cercare di proporli ai clienti a un prezzo accettabile, i negozianti sterzano su produzioni non italiane.

Il turismo riparte: le mete preferite e le regioni che saranno prese d'assalto

Nell'intervista rilasciata al Corriere, Rella spiega che "chi vende si giustifica dicendo che non può sostenere i costi dei prodotti italiani a causa dell’aumento del gasolio e del caro energia. Ma anche i produttori hanno lo stesso problema. Per produrre ciliegie Ferrovia io spendo 30 centesimi al KWh, a luglio 2021 spendevo 6 centesimi. Per compensare questi costi le ciliegie dovrebbero essere pagate almeno 3 euro al chilo, invece riceviamo 1,80 euro. Se parliamo delle altre culture poi non superano l’euro". Spesso i produttori preferiscono regalare la frutta agli indigenti piuttosto che sentirsi beffati dal mercato e guadagnare soltanto pochi centesimi per ogni chilogrammo. Una situazione che così non può andare avanti.

Carrello spesa, olio semi con farina e burro: prezzi alle stelle per la guerra. L'amaro podio Coldiretti dei rincari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.