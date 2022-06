Lotto e Superenalotto, oggi giovedì 2 giugno niente estrazioni per la Festa della Repubblica. Il nuovo calendario

02 giugno 2022 a

Il jackpot del Superenalotto continua a crescere visto che il sei manca dal 22 maggio 2021, quando fu centrato a Montappone, in provincia di Fermo. La maxi vincita non è stata conquistata nemmeno martedì 31 maggio e il montepremi sale alla bellezza di 214.5 milioni di euro. Oggi giovedì 2 giugno, però, l'estrazione non sarà effettuata perché coincide con la Festa della Repubblica. Stessa cosa per Lotto e 10eLotto. Il concorso del Superenalotto viene posticipato a sabato 4 giugno e quello dello stesso sabato slitta a lunedì 6 giugno. Quindi nella prossima settimana quattro estrazioni. Calendario differente per il Lotto: l'estrazione verrà recuperata domani, venerdì 3 giugno. Tornando al Superenalotto, martedì 31 maggio, come scritto in apertura, nessun sei, ma sono stati azzeccati sette cinque da a 33.491 euro. Inoltre due "4 stella" da 41.471 euro.

