Million Day diretta oggi giovedì 2 giugno: la cinquina da un milione di euro

02 giugno 2022 a

a

a

Million Day non si ferma nemmeno il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Alle ore 20.30 avviene puntualmente l'estrazione dei numeri fortunati. Una cinquina da sogno, visto che vale la bellezza di un milione di euro. Occorre, però, azzeccare tutti i numeri, cosa molto complicata. La quaterna viene pagata mille euro, cinquanta il terno e soltanto due l'ambo. Immediatamente dopo l'estrazione Extra, in questo caso la cinquina vale 100mila euro. Il Corriere segue tutti i giorni in diretta l'estrazione dei numeri vincenti. Oggi le combinazioni fortunate sono le seguenti (in aggiornamento).

Stangata sugli alimentari. Coldiretti: "Aumenti del +14%"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.