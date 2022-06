Million Day, l'estrazione di oggi mercoledì 1 giugno: i numeri vincenti | Diretta

01 giugno 2022 a

Prima estrazione del mese di giugno di Million Day oggi, mercoledì 1. Alle 20,30 consueto appuntamento con il concorso gestito da Lottomatica; milioni di italiani sfideranno la dea bendata per provare a portarsi a casa il bottino che cambierebbe la vita a chiunque. Per farlo occorre centrare la cinquina. Premi, seppur più bassi, anche per quaterna, terno e ambo. Da qualche mese, con un euro in più si pùò giocare anche per l'estrazione Extra: in palio ci sono 100mila euro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica la combinazione vincente su questa pagina. I numeri di oggi sono i seguenti: in aggiornamento.

