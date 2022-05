Million day diretta oggi martedì 31 maggio. La cinquina che vale un milione di euro

31 maggio 2022 a

a

a

Million Day continua la sua marcia senza interruzioni per cercare di regalare agli italiani un sogno che ogni tanto si avvera: vincere un milione di euro. Anche stasera, martedì 31 maggio, appuntamento alle 20.30 quando verrà effettuata l'estrazione. Occorre azzeccare la cinquina per vincere il milione. La quaterna vale mille euro, il terno cinquanta e l'ambo soltanto due. Il Corriere segue sempre l'estrazione in diretta. Questi i numeri usciti oggi: (in aggiornamento). Estrazione extra: (in aggiornamento).

Andrea Delogu, per i suoi 40 anni si regala il primo scatto social con il fidanzato Luigi Bruno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.