Million day diretta oggi domenica 29 maggio. La cinquina che vale un milione di euro

29 maggio 2022 a

a

a

Come sempre Million Day anche nel giorno di festa, oggi domenica 29 maggio. Alle ore 20.30 l'estrazione del concorso gestito da Lottomatica. La cinquina frutta la bellezza di un milione di euro. E' matematicamente molto complesso indovinare i cinque numeri, ma ogni giorno sono migliaia gli italiani che ci provano con le loro scommesse. Sarà così anche questa sera. Azzeccare la quaterna, invece, significa vincere mille euro, mentre il terno ne frutta cinquanta e l'ambo due. I cinque numeri dell'estrazione Extra, se tutti indovinati, valgono 100mila euro. Il Corriere segue in diretta il concorso. Ecco i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

Disastro clima: da chicchi di grandine come palle da tennis, al caldo africano. Coldiretti: "Danni per 14 miliardi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.