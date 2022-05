EuroJackpot oggi venerdì 27 maggio, l'estrazione in diretta: i numeri vincenti

27 maggio 2022 a

Pioggia di premi per l'ultimo concorso di EuroJackpot del 24 maggio 2022: nonostante non sia stato centrato nessun punto ‘5+2’ e ‘5+1’, sono 5 i fortunati giocatori che hanno centrato il ‘5+0’, accaparrandosi un bottino dal valore di 92.204,80 euro. Le giocate fortunate sono state effettuate in Germania (2), Danimarca, Slovacchia e Slovenia. Festa anche per i 10 punti ‘4+2’ da oltre 7 mila euro a testa. L’Italia esce dal concorso numero 29 di EuroJackpot quasi a mani vuote: centrato un solo punto ‘4+1’ dal valore di 377,20 euro. Il Jackpot di EuroJackpot raggiunge così 17 milioni di euro per la prossima estrazione in programma oggi, venerdì 27 maggio 2022, a partire dalle 20. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina. La combinazione di oggi è la seguente: in aggiornamento.

