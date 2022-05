Turismo, verso un'estate d'oro. Ecco le mete preferite e le regioni con più presenze

26 maggio 2022 a

Dopo il grande crollo del turismo per il 2020, si prevede un ampio recupero nell'estate che sta iniziando. Gli addetti ai lavori, così come il tour operator Vamonos Vacanze, prevedono un recupero della domanda di oltre il 100% rispetto al 2019. La piattaforma Vamonos-Vacanze.it ha elaborato uno scenario nelle regioni a maggior sviluppo per il turismo di prossimità. Per il turismo internazionale è il Lazio —trainato da Roma— in prima posizione. Per il Lazio si prevedono 36,3 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 5,8% rispetto ai livelli del 2019, recuperando quindi il crollo del 72% del 2020.

Per le mete al mare —trainate dagli italiani—, sul podio ci sono invece Sardegna, Sicilia e Puglia. Per la Sardegna si prevedono 16,8 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 10,8% rispetto ai livelli del 2019, recuperando quindi il crollo del 63% del 2020. Per la Sicilia la previsione è di 16,2 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 4,5% rispetto ai livelli del 2019, recuperando quindi il crollo del 62% del 2020. Ottime le previsioni anche per la Puglia: 16 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 2% rispetto ai livelli del 2019, recuperando quindi il crollo del 44% del 2020.

"Ma niente vacanze sdraiati al sole, piuttosto viaggi-esperienza: l’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze e (perché no?) trovare anche l’amore" puntualizza Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi Srl (vamonos-vacanze.it), che in un momento così critico come questo ha deciso di mettersi in gioco e di rischiare comprando grandi pacchetti dalle compagnie per poter offrire ai viaggiatori i prezzi migliori. "Sardegna, Sicilia e Puglia sono in testa, senza dimenticare le vacanze in barca a vela per le quali stiamo già registrando il tutto esaurito" sottolinea Emma Lenoci, che ora si sta adoperando per riuscire a breve ad aumentare i posti barca disponibili e fare così fronte a questa imprevedibile richiesta degli italiani. Una delle migliori offerte di Vamonos è proprio in Puglia: una settimana al mare nella splendida Pugnochiusocosta appena 71 euro al giorno (dal 12 al 18 giugno 2022) con pacchetti che partono da 499 euro per l’intero periodo all-inclusive. E molto conveniente è anche la vacanza a Sharm El Sheikh —una delle location più belle e suggestive del Mar Rosso— dove bastano 137 euro al giorno, quasi quanto una famiglia media spende in un giorno per andare al mare sotto casa. Le occasioni, insomma, non mancano di certo.

