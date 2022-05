Million Day diretta martedì 24 maggio: i numeri

24 maggio 2022 a

Million Day, caccia alla cinquina da un milione di euro anche nella giornata di oggi, martedì 24 maggio. L'estrazione a cura di Lottomatica è in programma alle ore 20.30. La sfida quotidiana, dunque, continua. Indovinare tutti i numeri significa vincere un milione di euro. Premi minori per le altre combinazioni: la quaterna ne vale mille, il terno cinquanta e l'ambo due. Di seguito avviene l'estrazione Extra, in questo caso il primo premio è di 100mila euro. Il Corriere ogni giorno segue l'estrazione in diretta. Ecco i numeri tirati a sorte oggi, giovedì 24 maggio: (in aggiornamento).

